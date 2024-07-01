"Франція має багато сильних сторін. Їхні гравці грають у найкращих командах світу, тому немає потреби вдаватися в деталі. Кожен гравець у їхній команді – топ.

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Неймовірно, що після трьох ігор ми забили лише два голи – так само як і Франція. Це також неймовірно. Неймовірно, що вони виграли лише 1:0 у Австрії. Але це футбол. Це не тільки Бельгія, це і Франція.

Ми довіряємо всім нашим гравцям. Наша єдина проблема в тому, що ми можемо випустити на поле лише 11 гравців. Готові більше, і це складна ситуація, щоб вирішити, хто буде на лаві запасних, тому що вони фантастично тренуються і мають різні профілі.

У нас є 90 хвилин, щоб зіграти, і ми віддамо все, що можливо, і навіть іноді те, що неможливо. Ця молода група хоче цього. Ви можете це відчути.

Минулі зустрічі перебувають в головах гравців. Я запитував, що вони думають про Францію. Але у нас є багато речей, які можуть нас мотивувати, тому не буду спеціально використовувати це, але це в їхніх головах.

Це складний суперник. Звичайно, це важлива гра – ти або в грі, або ні. Ви відчуваєте це особливе почуття, і саме тому ми тут і хотіли пройти кваліфікацію. Ми знаємо, що вони можуть грати з ромбом у центрі. Востаннє вони грали так у 2021 році, тож це хороший знак, якщо команди адаптуються до нас.

Розповісти вам наш план на матч? Не думаю, що це вдалий момент, але, звичайно, він у нас є. Але ми знаємо, що нам також потрібно швидко адаптуватися. Потрібно мати більше, ніж один план і здатність до адаптації", – цитує Тедеско офіційний сайт УЄФА.

Франція та Бельгія зіграють у 1/8 фіналу Євро-2024 у понеділок, 1 липня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Франція – Бельгія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024