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"Є захисники кращі за нього": зірка АПЛ не вважає ван Дейка найкращим оборонцем у світі

18:04 - Читать на русском
"Є захисники кращі за нього": зірка АПЛ не вважає ван Дейка найкращим оборонцем у світі
Ван Дейк та Рішарлісон / фото з відкритих джерел

Вінгер Евертона Рішарлісон поділився думкою щодо захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка.

"Люди багато говорять про нього. Безумовно, це прекрасний захисник, але я ж раніше вже обігрував його. Він став одним з трьох найкращих в світі, тому що він провів прекрасний сезон. Але, на мій погляд, є захисники кращі за нього", – наводить слова Рішарлісона Daily Mail з посиланням на Desimpedidos.

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Бразилець також назвав трійцю захисників, яких він вважає сильнішими за Ван Дейка – це Серхіо Рамос, Маркіньйос та Тьягу Сілва.

До слова, Рішарлісон провів у складі Евертона 32 поєдинки в поточному сезоні, записавши до свого активу 12 голів та 4 асисти.

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Теги
Англія Рішарлісон Тьягу Тьягу Сілва Серхіо Серхіо Рамос Маркіньйос Вірджил Вірджил ван Дейк Евертон Евертон Ліверпуль Ліверпуль
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