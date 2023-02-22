"Ліга чемпіонів – фантастичний турнір. Мені подобається бути тут. Це великий привілей. У мене завжди було це відчуття. Не можу сказати, як далеко зможе пройти Манчестер Сіті, адже з кожним роком грати в ЛЧ стає все складніше. Щоразу стає все важче кваліфікуватися в Лігу чемпіонів і вийти з групи, адже є багато сильних команд.

Це міжнародний турнір, тому ми маємо можливість гарно одягнутися, сісти в літак та полетіти в іншу країну. Ман Сіті спробує продемонструвати свій футбол на новому для себе стадіоні.

Манчестер Сіті поїхав до Лейпцига на матч Ліги чемпіонів без двох лідерів

Якщо моя тренерська кар'єра раптом закінчиться завтра, то я був би більш ніж вдячний за те, що зміг зробити з Барселоною, Баварією і Сіті в європейських змаганнях. Не міг навіть думати про таку кар'єру тренера, як у мене. Не лише через успіх, якого досяг, але й через те, як грали мої команди. Це вражаюче. Я не можу вимагати більшого.

У Лейпцигу ми хочемо зробити все можливе, але побачимо, що станеться. Зрештою, доля Ліги чемпіонів вже написана. Ми були близькими до перемоги в ній – іноді не дуже, іноді ближче.

У мене є дивне відчуття. Що б ми не робили протягом багатьох років, що б не трапилося, але виграти ЛЧ не вдасться. Що б особисто я не робив, я зазнаю невдачі, моїх зусиль завжди недостатньо. Тому в Манчестер Сіті треба просто розважатися і насолоджуватися присутністю тут, на цій прес-конференції, а потім добре повечеряти з хорошим вином, подивитися матч Реал – Ліверпуль, трохи поглянути на гру Наполі. Спробувати мотивувати гравців, сказати: "Давайте, хлопці, спробуємо зробити це знову". І все.

Усі вважали, що невиграш ЛЧ стане катастрофою. Я так не думаю. З моменту приходу в клуб ніколи не вважав, що Манчестер Сіті має постійно ставати чемпіоном Англії і 3-4 рази виграти ЛЧ. За винятком Реала, цього не може ніхто. Останні два сезони Ман Сіті був дуже близьким до успіху в Європі. І ми спробуємо зробити це знову.

Люди кажуть, що ми пропускаємо голи з лівого флангу, бо там у захисті грає Бернарду Сілва. Але вони не все розуміють. Я теж не дурний, щоб називати його лівим захисником, але Бернарду достатньо розумний, щоб грати там.

Свого часу щось подібне сталося з Олександром Зінченком. Раніше я ставив зліва у захисті Зінченка та Делфа, а Ман Сіті набирав 100 очок в АПЛ і добре грав у Європі", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Поєдинок РБ Лейпциг – Манчестер Сіті стартує 22 лютого о 22:00 за київським часом.

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів