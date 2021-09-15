"Ми весь час намагалися створювати моменти, але м'яч не йшов у сітку. Знаємо, що це Ліга чемпіонів і найменша помилка може призвести до поразки. Зіграли внічию, але ми тільки на початку свого шляху, тому можемо додати.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Є відчуття, що ми втратили два очки, з урахуванням того, як проходив поєдинок. Ми майже весь матч перевершували Динамо, яке дуже добре грало у захисті.

Ми кожен день старанно працюємо, щоб покращити гру як у захисті, так і в атаці. Будемо грати з Барселоною з прицілом на перемогу. Ми граємо вдома, кожен матч для нас як фінал, ми збираємося викластися на всі сто", – цитує Отаменді офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Бенфіка у Києві розписала безгольову нічию з Динамо. Португальці навіть пропустили у доданий час від Миколи Шапаренка, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Динамо розписало нічию з Бенфікою: слабкий футбол киян, черговий топ-матч Шапаренка та провал Яремчука