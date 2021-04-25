"Кожен повинен нести відповідальність за те, що зробив. Ми не будемо робити вигляд, що нічого не сталося. Не можна зробити щось таке, а потім сказати: "Мене покарали, адже всі мене ненавидять". Всі їхні проблеми – результат їхніх дій. Найближчим часом ми вирішимо, що будемо робити.

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Для мене є чітка різниця між англійськими клубами та іншими шістьма. Вони першими покинули турнір, вони визнали, що помилялися. Для мене є три групи цієї дванадцятки: 6-ка англійська, яка вийшла першою, потім інші три (Атлетіко, Мілан та Інтер), які пішли після них, а потім ті, хто вважає, що Земля пласка, і думає, що Суперліга все ще існує. Є велика різниця між ними.

Але кожен буде нести відповідальність. Ми побачимо, яким чином. Я не хочу говорити про дисциплінарний процес, але всі мають розуміти, що понесуть відповідальність. Поки зарано про це говорити", – цитує Чеферіна Daily Mail.

До слова, наразі більшість клубів-засновників Суперліги оголосили про наміри покинути організацію. Мілан, Ювентус, Барселона та Реал все ще у проекті.

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