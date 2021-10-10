"Є така казка, але не "Кіт і Горошок". Прізвище означає силу, зовсім не повертати щось. Мабуть, я відчуваю цю силу. Там ще й неправильно написали. Є різниця між казАками і козакАми. Козаки були на Запорізькій Січі, проживали на Хортиці. І там були прізвища Вернидуб, Вернигора. У мене батько родом із Запоріжжя. Напевно, треба покопатися в цьому. Я у прізвищі не розбирався, але щось має бути.

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Мені приємно, моє прізвище мені подобається, я ним пишаюсь. Тому я і сказав, що воно буде вічним. Вже є два сини Вернидуби, два внуки Вернидуби. Сподіваюся, рід буде просуватися", – заявив Вернидуб у інтерв'ю Первый Приднестровский.

Зауважимо, що особлива увага до персони українського фахівця з'явилась після сенсаційного старту в Лізі чемпіонів, зокрема після перемог над Шахтарем (2:0) та Реалом (2:1).

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