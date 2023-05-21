Прес-служба "жовто-чорних" опублікувала відеомомент матчу чемпіонату U-19 проти Львова, що призвів до скандалу.

Напередодні у поєдинку 27-го туру молодіжної першості Рух U-19 здолав однолітків зі Львова за рахунком 2:1. Вирішальний гол було забито на сьомій (!) доданій хвилині завдяки пенальті.

Мегаскандал у чемпіонаті України – фанат вибіг на поле і вдарив арбітра, якого врятувала поліція

Після призначення одинадцятиметрового на поле вибіг уболівальник і вдарив у живіт арбітра. Однак, свій вирок рефері не змінив – Максим Бойко з позначки приніс "жовто-чорним" перемогу і збільшив відрив від Динамо у турнірній таблиці до 5 очок.

Доленосне рішення судді викликало чимало дискусій, тож прес-служба Руха поспішила опублікувати відео епізоду з потраплянням м'яча у руку (з хорошого ракурсу), додавши підпис: "Хіба це не рука?! Є ще якісь сумніви?".

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