Є ще порох у порохівницях: Бекхем продемонстрував свій ювелірний удар на тренуванні Інтера
06:00 - Читать на русском
Власник ФК Інтер Маямі Девід Бекхем своїм прикладом мотивує гравців клубу.
Інтер Маямі інтенсивно готується до нового сезону МЛС, а разом із командою також працює і власник клубу Девід Бекхем.
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На одному із тренувань легенда Манчестер Юнайтед технічним ударом здалеку поцілив у поперечину. Важко сказати, чи саме таку ціль обирав Бекхем, але після удару Девід поводився, ніби все так і планувалось.
У дебютному сезоні МЛС Інтер Маямі фінішував на 10-й сходинці Східної конференції.
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