Інтер Маямі інтенсивно готується до нового сезону МЛС, а разом із командою також працює і власник клубу Девід Бекхем.

Бекхем прагне підписати Мессі та Роналду

На одному із тренувань легенда Манчестер Юнайтед технічним ударом здалеку поцілив у поперечину. Важко сказати, чи саме таку ціль обирав Бекхем, але після удару Девід поводився, ніби все так і планувалось.

У дебютному сезоні МЛС Інтер Маямі фінішував на 10-й сходинці Східної конференції.

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