"Перед турніром ми розділили завдання: соціальне і спортивне – пройти кваліфікацію і добре зіграти. Команда програла у першому матчі з Румунією. Потім вона добре відреагувала, вигравши у матчі зі Словаччиною та зігравши внічию з Бельгією, але цього було недостатньо, хоча ми не вийшли лише за різницею м'ячів. Ми не мали права на помилку.

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Є розчарування, тому що вихід у наступний раунд був можливий, я очікував більшого. Але ми помилилися з підходом. Я не знаю, що сталося, але реальність така, що гравці не були у грі.

Єдину перемогу Україна здобула після розмови Зеленського з командою? Як не дивно, президент дав дуже позитивний меседж, який підбадьорив гравців. Команда зрозуміла, що припустилася помилки у першому матчі, і гра була зовсім іншою. Це була реакція гордості команди, яка грає за країну, що перебуває у стані війни. Чи святкували перемогу? Ні, не було чого святкувати", – поділився Шевченко у коментарі Corriere della Sera.

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