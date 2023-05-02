"Є речі, які, напевно, не видно на поверхні та вони не відносяться безпосередньо до футболу. Але ми сподіваємось, що Мудрик стане для клубу чудовим гравцем на багато років. За цей короткий період ви могли бачити сплески у його грі.

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Йому ще багато чого потрібно вивчити у футболі, і це абсолютно нормально для молодих гравців. Вінгерам потрібно вміти виконувати й оборонні функції, і для цього потрібен час. Інакше важко перемагати у матчах.

Кожна гра – це можливість для молодих гравців, які прийшли в Челсі, але ми не повинні очікувати занадто багато від них", – цитує Лемпарда Football London.

Михайло Мудрик під керівництвом нового наставника з'являвся у стартовому складі лише одного разу. В поточному сезону в активі українця дві результативні передачі в 11 матчах АПЛ.

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