"Я нічого такого не відчув, бо не говорив про це. Я був на ювілеї Херенвена і бачився там із Ігорем Корнєєвим, ми поспілкувалися. Він знає, що я грав у Динамо Київ. Але хіба через це я не повинен був із ним розмовляти?

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Є політика, а є футбол – це дві великі різниці. Мені не подобається ситуація, яка наразі склалася, тому що я знаю, як було раніше. Щовихідних люди з Росії приїжджали до Києва, кияни просто їздили до Москви погуляти. Я намагаюся взагалі нічого не читати про політику, не заходжу на такі сайти", – сказав Попов для Рейтингу Букмекерів.

Нагадаємо, що Горан Попов виступав за київський клуб у 2010-2014 рр. За українську команду македонець встиг провести 32 матчі, забив 2 голи та віддав 4 асисти. В складі клубу він вигравав Суперкубок України 2011 року.

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