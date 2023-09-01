"Якщо подивитеся на європейські ліги, то є такі, де один клуб виграє, можливо, 70 відсотків усіх розіграшів чемпіонату. Але в нашій лізі 15-20 років тому ситуація була іншою.

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Тоді Шахтар став сильнішим та почав перемагати. Ми теж дуже багато працювали, а також отримували інвестиції. Але цього сезону, наприклад, ніхто не знає, хто стане чемпіоном України. У нас є мінімум п’ять претендентів", – поділився Палкін в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, що генеральний директор Шахтаря висунув свою кандидатуру на посаду в Асоціації європейських клубів. Вибори відбудуться 7 вересня 2023 року. Каденція в Раді правління – з 2023 до 2027 року.

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