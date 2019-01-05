"Є люди, які намагаються спекулювати на моєму здоров'ї", – Марадона розповів про свій стан після операції

Колишній гравець та тренер збірної Аргентини Дієго Марадона розповів про свій стан здоров'я.

"Я потрапив до лікарні в 58 років, а залишаю її 50-річним. Нічого страшного не сталося. Зараз моє здоров'я в ідеальному стані.

Нойєр зізнався, що міг завершити кар'єру через травми

Є люди, які намагаються спекулювати на моєму здоров'ї, але вони були завжди. Тепер я повертаюся в Дорадос", – передає слова Марадони Telam.

Марадона був виписаний з лікарні після кровотечі у шлунку

Нагадаємо, легендарного у минулому футболіста було госпіталізовано у Буенос-Айресі після медичного огляду. Лікарі виявили у Марадони крововилив у шлунку. Аргентинця було успішно прооперовано та виписано з лікарні.