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"Є люди, які намагаються спекулювати на моєму здоров'ї", – Марадона розповів про свій стан після операції

15:04 0 Читать на русском
"Є люди, які намагаються спекулювати на моєму здоров'ї", – Марадона розповів про свій стан після операції
Дієго Марадона

Колишній гравець та тренер збірної Аргентини Дієго Марадона розповів про свій стан здоров'я.

"Я потрапив до лікарні в 58 років, а залишаю її 50-річним. Нічого страшного не сталося. Зараз моє здоров'я в ідеальному стані.

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Є люди, які намагаються спекулювати на моєму здоров'ї, але вони були завжди. Тепер я повертаюся в Дорадос", – передає слова Марадони Telam.

Марадона був виписаний з лікарні після кровотечі у шлунку

Нагадаємо, легендарного у минулому футболіста було госпіталізовано у Буенос-Айресі після медичного огляду. Лікарі виявили у Марадони крововилив у шлунку. Аргентинця було успішно прооперовано та виписано з лікарні.

Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона
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