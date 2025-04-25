Головний тренер тосканців Роберто Д'Аверса висловився щодо вильоту його команди з турніру, згадавши про Віктора Коваленка.

"Ми завершуємо цю півфінальну стадію, історичне досягнення для клубу, з честю. Було важливо завершити гру внічию, не дозволити супернику забити другий гол – я просив футболістів розглядати матч-відповідь як окремий поєдинок.

Історичний гол Коваленка у відеоогляді матчу Болонья – Емполі – 2:1

Нам потрібні всі гравці – Конате провів хороший матч, як і Коваленко, є декілька позитивних сигналів. Ми поступово відновлюємо футболістів після травм, і саме вони сильно вплинули на наш шлях у поточному сезоні", – цитує Д'Аверсу PianetaEmpoli.

Нагадаємо, після поразки від Болоньї у першому півфіналі Кубка Італії (0:3) Емполі у матчі-відповіді програв з рахунком 1:2, а єдиний гол тосканців забив український легіонер Віктор Коваленко.

Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії