Український фахівець Роман Григорчук склав список команд, які будуть боротися, на його думку, за місця в єврокубках.

– Ми звикли, що торік Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня давала бій грандам протягом усього сезону. Цього року цікаво, чи знайдеться така команда?

– Я думаю, що буде група команд. Є кілька клубів, які мають серйозні можливості, матеріально-технічне забезпечення, щоб полоскотати нерви Динамо та Шахтарю.

Це Полісся, Колос, Карпати, Металіст 1925. Кривбас я б сюди не включав. Вийде приблизно 4-5 команд, які реально здатні боротися за єврокубки, можливо, навіть за друге місце. Але, звичайно, це непросто, адже на вершині традиційно Шахтар і Динамо, ми часто говоримо вже не про перше-друге місце, а саме про третє.

ЛНЗ я теж включаю в ту групу клубів, які повинні боротися за топ-5. Вони мають такі ж можливості, як і ті команди, що ми вже назвали. Тож ЛНЗ потенційно може стати "третьою силою", – цитує Григорчука Sport.ua.

Нагадаємо, Роман Григорчук працював з низкою клубів в Україні, зокрема з ЛНЗ, Чорноморцем, Металургом Запоріжжя. Також фахівець мав закордонний досвід. Він очолював Астану, Габалу, Дінабург, Нефтчі та інші.

