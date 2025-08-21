– Як жінка у футболі, ти, мабуть, інколи стикалася з особливим ставленням чи навіть упередженнями. Були ситуації, коли реагувати доводилося не лише професійно, а й по-жіночому?

– Є багато так званих "диванних критиків" у соціальних мережах, які досі не сприймають жінок у футболі серйозно.

Спочатку я читала коментарі, якщо чесно, вони мене ображали, проте з часом я загартувалася і вже не реагую. Якщо ти цікава людям – хейт буде завжди, і це навіть певний показник того, що ти робиш щось помітне, – сказала Сторожук у інтервʼю для YeSport.

