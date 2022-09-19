Захисник Шахтаря Юхим Конопля був неприємно здивований під час прогулянки Берліном з дружиною.

Подружжя під час перебування у столиці Німеччини опинилося поблизу російського посольства, над яким майорів триколор. Юхим Конопля не стримав емоцій і описав реакцію на побачене. Приблизно так реагує на цей прапор убивць і весь цивілізований світ.

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"Йду я по Берліну, і бачу отаку х**ню. Це що таке???" – написав гравець Шахтаря в Instagram.

Зазначимо, Конопля отримав кілька днів вихідних, адже не потрапив до списку збірної України на матчі Ліги націй. Олександр Петраков не знайшов місця чемпіону світу U-20 навіть у резерві. За Шахтар 23-річний захисник зіграв 5 поєдинків, забив 1 гол (переможний у ворота Руха).

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