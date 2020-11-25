Наставник ПСЖ вибухнув через питання одного з журналістів стосовно невисокого рівня гри парижан.

Вирішальний гол Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг

"Ми сьогодні заради чого грали? Чого ви очікуєте? Завдання було виграти, і ми перемогли. Якщо ви вважаєте, що важливіше добре грати, а не перемагати, то це тільки ваша думка, не моє. Найважливіше було виграти.

У мене таке враження, що ви завжди ставите одні і ті ж питання. Одні і ті ж питання. Можете поставити це питання в роздягальні, якщо маєте яйця. Гравці мертві. Вони віддали все, що могли.

Я втомився! Я втомився виправдовувати ваші очікування. Якщо у вас сміливості вистачить, можете запитати про це в роздягальні. Ви знайдете там виснажених хлопців, які виклалися на повну", – наводить слова Тухеля RMCSport.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально обіграв РБ Лейпциг (1:0) та набрав 6 очок, розташувавшись на 2 місці групи H.

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