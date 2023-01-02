Енцо досі не оговтався після тріумфу на чемпіонаті світу. Пройшло вже два тижні з фіналу, в якому Аргентина переграла Францію, але юний хавбек ще не вийшов з ейфорії в ігровий ритм.

У Європі відкрилось зимове трансферне вікно-2023 – Мудрик та чемпіон світу на валізах

Фернандес повернувся в Бенфіку, зіграв у провальному матчі з Брагою, де "орли" зазнали розгромної поразки, і знову покинув розташування клубу. Енцо на приватному літаку полетів у Буенос-Айрес святкувати Новий рік.

Така поведінка розлютила фанів Бенфіки. На аргентинця посипалися обурливі коментарі. "Йди нах**", "Забирайся і не повертайся", "Яка неповага до Бенфіки", "Невдячний, якби не Бенфіка, ти б не поїхав на ЧС", "Дайте 120 млн і пішов нах**".

Енцо зацікавив провідні європейські клуби. Головними претендентами на футболіста стали Челсі та Ліверпуль. Фернандеса оцінюють в 120 мільйонів євро. На ЧС-2022 його визнали найкращим молодим гравцем.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива