"Йдемо вперед разом", – Тайсон прокоментував нічию з Динамо

Півзахисник Шахтаря Тайсон поділився враженнями після матчу 25 туру УПЛ проти Динамо (0:0).

Тайсон у своєму Instagram прокоментував безгольову нічию в матчі з київським Динамо.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

"Йдемо вперед разом", – підписав світлину бразилець.

Шахтар після 25 турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 64 очки, тоді як Динамо на 2 позиції, відстаючи на 7 пунктів.

Наступна гра між цими командами відбудеться 22 травня о 19:30 на ОСК Металіст.