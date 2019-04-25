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"Йдемо вперед разом", – Тайсон прокоментував нічию з Динамо

10:35 189 Читать на русском
"Йдемо вперед разом", – Тайсон прокоментував нічию з Динамо
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон поділився враженнями після матчу 25 туру УПЛ проти Динамо (0:0).

 

Тайсон у своєму Instagram прокоментував безгольову нічию в матчі з київським Динамо.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

"Йдемо вперед разом", – підписав світлину бразилець.

Шахтар після 25 турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 64 очки, тоді як Динамо на 2 позиції, відстаючи на 7 пунктів.

Наступна гра між цими командами відбудеться 22 травня о 19:30 на ОСК Металіст.

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Тайсон Тайсон
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