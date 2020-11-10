"Збірна України – це дуже хороша команда, яка виграла свою групу у відборі на Євро, а також грає в дивізіоні А Ліги Націй. Зовсім недавно українці перемогли Іспанію.

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Можна навіть сказати, що в команді йде невелика зміна поколінь. Андрій Шевченко заграв багато молодих футболістів. Команда справді демонструє дуже приємний футбол. Є гравці, які виступають в сильних європейських клубах. А Шахтар і Динамо грають в Лізі чемпіонів. Так що в збірної України багато якісних футболістів", – цитує Кендзьору Tribuna.

Зауважимо, вже завтра, 11 листопада, збірна Польщі, за яку виступає Томаш, зустрінеться з "синьо-жовтими" у рамках спарингу перед матчами Ліги націй. Поєдинок пройде на стадіоні в Хожуві. Початок о 21:45.

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