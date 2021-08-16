"Ігор Суркіс сказав, що йде уповільнений контакт із Сампдорією про можливий переїзд Супряги в італійський клуб. Але говорити про те, що це трапиться завтра, післязавтра або взагалі трапиться, наразі важко.

Супряга стане гравцем Сампдорії, а про трансфер оголосять незабаром, – Sky Sport

Умови, які пропонує Сампдорія, не зовсім підходять Динамо. Йде процес узгодження, але не офіційного. Як я розумію, йде робота з агентами. Офіційного контакту Динамо з італійським клубом на сьогоднішній день ще немає. Але до кінця трансферного вікна є час, тому ситуація може змінитись", – заявив Циганик в авторській програмі на Youtube.

За інформацією ЗМІ, "блучерк'ятті" хочуть орендувати Владислава на один рік за 1 млн євро з можливістю викупу за 7,5 мільйонів. Минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму.

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