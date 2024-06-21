"Яйця збірна має": голодні собаки Реброва під наглядом Кім Чен Ина, Шапі – "Золотий м'яч", Яремчук і Трубін божать
Експерти – про матч другого туру Євро-2024 Словаччина – Україна (1:2).
Ну що, можемо, коли захочемо?! Пропустивши вчетверте і поставши вже не однією, а двома ногами над прірвою, збірна України нарешті увімкнула характер. Підсумковий результат – на табло. Ми залишаємося в грі і вже зовсім не так соромно.
Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Тональність експертів також суттєво змінилася.
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