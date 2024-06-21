Ну що, можемо, коли захочемо?! Пропустивши вчетверте і поставши вже не однією, а двома ногами над прірвою, збірна України нарешті увімкнула характер. Підсумковий результат – на табло. Ми залишаємося в грі і вже зовсім не так соромно.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Тональність експертів також суттєво змінилася.

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