Яя Туре запропонували новачку Серії А – іменитий хавбек 9 місяців не виходив на поле у офіційних матчах
Півзахисник Яя Туре може реанімувати кар'єру в чемпіонаті Італії.
Агенти 37-річного івуарійця запропонували його послуги новачку Серії А – Спеції, інформує Il Secolo XIX.
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Туре під завісу кар'єри хотів би пограти в Італії, і скромний статус клубу його не хвилює. Щоправда, ветеран вже 9 місяців перебуває без ігрової практики після розриву контракту з Циндао Хайню. Фізичні кондиції Яя можуть стати проблемою для переходу в Спецію.
Нагадаємо, Туре встиг пограти за такі клуби, як Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселону, Монако, донецький Металург і Беверен.
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