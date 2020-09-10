Агенти 37-річного івуарійця запропонували його послуги новачку Серії А – Спеції, інформує Il Secolo XIX.

Яя Туре вляпався в секс-скандал – екс-зірці Барселони та Манчестер Сіті довелося просити вибачення за дурні жарти

Туре під завісу кар'єри хотів би пограти в Італії, і скромний статус клубу його не хвилює. Щоправда, ветеран вже 9 місяців перебуває без ігрової практики після розриву контракту з Циндао Хайню. Фізичні кондиції Яя можуть стати проблемою для переходу в Спецію.

Нагадаємо, Туре встиг пограти за такі клуби, як Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселону, Монако, донецький Металург і Беверен.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки