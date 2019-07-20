Яя Туре забив дебютний гол у Китаї

Екс-півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре відзначився голом у матчі чемпіонату Китаю. Даний забитий м'яч став першим для івуарійця у Піднебесній.

Китай. Перша ліга, 18 тур

Сіньцзян Тянь-Шань – Циндао Хайно – 2:5

Голи: Мусаян, 6, Абдусалам, 84 – Ші, 8, Х'янг, 36, 51, Клео, 45+1 (пен), Туре, 75

В матчі 18-го туру Першої ліги Китаю Циндао Хайно на виїзді розгромив Сіньцзян Тянь-Шань з рахунком 5:2. Останній гол гостей в активі Яя Туре, відомого за виступами у складі Барселони, Манчестер Сіті та збірної Кот-Д'Івуару.

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На 75-й хвилині поєдинку Туре ударом головою з меж воротарського майданчика забив 5-й гол Циндао Хайно у цьому матчі та перший для себе в новій команді. Циндао Хайно набрав 35 очок та лідирує в чемпіонаті.

Нагадаємо, 36-річний Яя Туре підписав контракт з китайським клубом на початку липня. Перед цим зірковий хавбек завітав до Києва та побував у розташуванні Динамо.

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