Яя Туре вляпався в секс-скандал – екс-зірці Барселони та Манчестер Сіті довелося просити вибачення за дурні жарти
Колишній хавбек Барселони, Манчестер Сіті та донецького Металурга Яя Туре відзначився ганебним вчинком за межами футбольного поля.
Івуарійця запросили на благодійний матч в рамках кампанії Soccer Aid, інформує The Sun. Учасники заходу створили окремий чат у WhatsApp, і Туре вирішив похизуватися своїм почуттям гумору.
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Колишня зірка Барселони і Ман Сіті скидав відео з оголеною жінкою у ванній, а також обіцяв привезти 19 ескортниць у готель, де проживали гості. Слід зауважити, що в чаті було чимало жінок, яким не надто сподобалися вибрики Яя. Зрештою, 37-річного хавбека виключили зі списку учасників матчу, а сам він був змушений просити вибачення.
"Я хотів би перепросити у всіх, хто причетний до Soccer Aid, за недоречний жарт, про який дуже шкодую. Це були лише жарти, проте мені не вистачило належного ставлення до почуттів всіх інших учасників. Я видалив жарти протягом декількох хвилин і відразу ж попросив вибачення у всіх учасників групи. Я беру відповідальність за цей інцидент. Я доросла людина і повинен уникати таких жартів. Бажаю успіхів Soccer Aid і всім учасникам недільного матчу", – написав Туре.
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