Івуарійця запросили на благодійний матч в рамках кампанії Soccer Aid, інформує The Sun. Учасники заходу створили окремий чат у WhatsApp, і Туре вирішив похизуватися своїм почуттям гумору.

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Колишня зірка Барселони і Ман Сіті скидав відео з оголеною жінкою у ванній, а також обіцяв привезти 19 ескортниць у готель, де проживали гості. Слід зауважити, що в чаті було чимало жінок, яким не надто сподобалися вибрики Яя. Зрештою, 37-річного хавбека виключили зі списку учасників матчу, а сам він був змушений просити вибачення.

"Я хотів би перепросити у всіх, хто причетний до Soccer Aid, за недоречний жарт, про який дуже шкодую. Це були лише жарти, проте мені не вистачило належного ставлення до почуттів всіх інших учасників. Я видалив жарти протягом декількох хвилин і відразу ж попросив вибачення у всіх учасників групи. Я беру відповідальність за цей інцидент. Я доросла людина і повинен уникати таких жартів. Бажаю успіхів Soccer Aid і всім учасникам недільного матчу", – написав Туре.

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