"Моя кар'єра не триватиме вічно, але я знаю, що можу зіграти ще один або два сезони. Навіть не усвідомлював, як сильно буду сумувати за футболу. Мені не вистачає енергетики, роздягальні, командного духу і відчуття, коли виграєш матчі.

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Я вчуся, щоб отримати тренерську ліцензію, але у мене попереду ціле життя, щоб спробувати цей напрямок. Якщо я зупинюся зараз, коли ще перебуваю в хорошій формі, то буду шкодувати про це все життя.

Я б хотів пограти в чемпіонаті Італії, там я ще не був. Або, може, у Франції чи Англії, про які у мене залишилися чудові спогади. Я буду готовий до будь-якого виклику, який мені підкине Серія А. Питання не в грошах, а в футболі. Я хочу грати, тому що знаю, що здатний на це", – наводить слова Туре Football-Italia з посиланням на Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Туре встиг пограти за такі клуби, як Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселону, Монако, донецький Металург і Беверен.

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