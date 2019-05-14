Яя Туре: Сумно, що Донецьк зник з карти України

Колишній півзахисник донецького Металурга Яя Туре розповів про місто, в якому раніше грав.

"Донецький Металург був великим клубом. Третім в Україні після Шахтаря і Динамо. Іноді я нервував, тому що хотів бути першим. З усіх клубів, де я грав, тільки з Металургом і Монако не вдалося стати чемпіоном. І це був хороший виклик для мене.

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Мені дуже подобався Донецьк – красиве і велике місто, в якому у мене було багато друзів. Мені сумно, що це місто зникло з карти України. У Донецьку народився мій син, я хотів би показати йому це місто.

Інші мої діти народилися в Афінах і Барселоні. Я привожу їх, щоб показати ці місця, а в Донецьк ми не можемо доїхати. Це дивно, і складно сприйняти", – сказав Туре в ефірі програми "Бомбардир".

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Туре виступав за донецький Металург з 2003-го по 2005-й роки, провів за клуб 39 матчів, в яких забив 5 м'ячів. Влітку 2005-го року Яя перейшов у грецький Олімпіакос.