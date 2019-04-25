Яя Туре розпочав агентську діяльність: Динамо вже переглядає його клієнта, – ТаТоТаке

Колишній хавбек Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре розпочав роботу футбольним агентом. На перегляді в київському Динамо вже є один з його клієнтів.

Журналіст шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков повідомив, що причиною візиту Яя Туре в академію Динамо став початок його агентської діяльності.

Яя Туре одягнув форму Динамо та провів майстер-клас для вихованців академії "біло-синіх"

Він вийшов на киян через свого агента Дмитра Селюка і став налагоджувати стосунки з "біло-синіми".

Опорний хавбек Джозеф, який перебуває на перегляді в команді, є клієнтом саме екс-гравця Барселони та Манчестер Сіті.

В Україні Туре виступав у складі донецького Металурга в сезоні 2003/04.

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