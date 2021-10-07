Власник клубу з міста Сфинту-Георге Ласло Діозегі зізнався, що отримав повідомлення від представників Яя Туре про готовність очолити його команду.

"Призначення Яя Туре стало б бомбою, але ми хочемо не бомбу, а тренера, у якого за плечима є хоч щось.

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Ми отримали більше ста пропозицій, у тому числі від закордонних тренерів. Але ми, в першу чергу, розглядаємо фахівця, який працював у Румунії", – сказав Діозегі у коментарі Sport Total FM.

Нагадаємо, Сепсі залишився без тренера після відходу Лео Грозаву наприкінці вересня. Після 11-ти турів команда посідає у чемпіонаті Румунії 12-ту сходинку.

Яя Туре після завершення кар'єри гравця став тренером в донецькому Олімпіку, а нині працює асистеном головного тренера в російському Ахматі.

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