Чутки про повернення Яя Туре в Україну незабаром можуть справдитися.

Зірковий івуарієць увійде до тренерського штабу Олімпіка, стверджує ПроФутбол Digital.

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Яя Туре встиг пограти за інший донецький клуб – Металург. Потім була низка європейських команд, зокрема зіркові часи за Барселону та Манчестер Сіті. Рік тому досвідчений хавбек покинув китайський Циндао Хайню, але про завершення кар'єри гравця офіційно не оголошував.

Нагадаємо, що Олімпік зустрів зимову паузу на сьомій сходинці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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