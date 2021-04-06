"Коли ти потрапляєш у нове середовище, у тебе поруч немає сім'ї. Все навколо нове. Мовний бар'єр величезний. Щоб адаптуватися до цього нового середовища, потрібно дуже старатися. Потрібно бути відповідальнішим і зробити так, щоб твоє оточення розуміло тебе, а ти – його.

Чигринський отримає посаду в АЕКу по завершенні сезону за однієї умови, – ЗМІ

Якщо люди хотіли, щоб ти приїхав, вірили в тебе, то через кілька місяців або рік вони починають оцінювати тебе. В таких клубах, як Барселона, не дають часу на адаптацію. Вони максимум дають один рік. Якщо ти грав не досить добре, вони це перервуть. Вони звикли, що до команди приєднуються великі гравці, вони дуже вимогливі щодо футболістів.

Мені подобається Чигринський, тому що його гра дуже швидка. Він завжди слухає гравців, команду. Іноді я був у захваті.

Ситуація з Дмитром заплутана. На його позиції грали інші дуже хороші футболісти. Але коли він грав, він робив це дуже добре. З точки зору техніки та роботи з м'ячем. Він був занадто ввічливим на полі. У нього не було цього розуміння: "Так, я в команді, я хочу бути її частиною, хочу бути № 1 в захисті", – сказав Туре в інтерв'ю програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Чигринський перейшов у Барселону в серпні 2009 року за 25 млн євро. В липні 2010-го Дмитро повернувся у Шахтар за 15 млн.

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