Яя Туре поскаржився, що так і не скуштував борщ за час кар'єри в Україні

Колишній півзахисник Манчестер Сіті, Барселони і донецького Металурга Яя Туре заявив, що практично не дегустував страви національної української кухні.

"Борщ я так і не спробував. У той час у нас в Металурзі був дуже строгий дієтолог. Можна було поїсти тільки один раз. Цей хлопець стежив за нами кожного дня.

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Ми повинні були харчуватися на базі, а перед тренуваннями нас перевіряла спеціальна машина, яка підраховувала кількість жирів у організмі. Дієтолог був настільки суворий, що міг забрати гроші із зарплати", – розповів Туре в інтерв'ю на YouTube-каналі Okko Спорт.

Нагадаємо, івуарієць виступав за донецький Металург з 2003-го по 2005-й роки, провів за клуб 39 матчів, в яких забив 5 м'ячів. Влітку 2005-го року Яя перейшов у грецький Олімпіакос, а вже звідти транзитом через Монако перебрався в Барселону. Наразі 36-річний хавбек перебуває в статусі вільного агента.

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