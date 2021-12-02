38-річного івуарійця помітили на тренувальній базі Тоттенхема, яка розташована у Лондоні, повідомляє Daily Mail. Втім, це лише стажування.

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Туре співпрацює з менеджером академії "шпор" Діном Растріком і керівником її тренерського відділу Крісом Пауеллом. Колишній футболіст проводить у клубі кілька днів на тиждень, але прямого відношення до головної команди і її коуча Антоніо Конте він не має.

Яя тимчасово проживає в Лондоні і займається здобуттям тренерської ліцензії УЄФА категорії А. Після завершення кар'єри футболіста у 2020-му він працював асистентом в Олімпіку, а зараз вважається помічником наставника російського Ахмата.

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