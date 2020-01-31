Яя Туре покинув китайський клуб, – Селюк

Дмитро Селюк, агент івуарійського хавбека Яя Туре, розповів про стан справ у свого підопічного.

"Яя Туре більше не грає за Циндао Хайню. Не знаю, завершив він кар'єру чи ні, у нього сім п'ятниць на тижні, але зараз він без клубу.

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Можна сказати, що вільний агент", – цитує слова Селюка Sport24.

Нагадаємо, 36-річний Яя влітку 2019-го перебрався в Циндао. Хавбек відомий своїми виступами за Барселону, Манчестер Сіті, Монако та інші команди. Варто відзначити, що у 2003-2005 роках івуарієць захищав кольори донецького Металурга.

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