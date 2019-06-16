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Яя Туре перейде в клуб другого дивізіону Китаю

09:52 286 Читать на русском
Яя Туре перейде в клуб другого дивізіону Китаю
Яя Туре / Reuters

Івуарійський півзахисник невдовзі офіційно стане гравцем китайського Циндао Хайню.

Колишня зірка Манчестер Сіті і Барселони вже прилетів в аеропорт для підписання угоди, інформує Sina.

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36-річний хавбек стане гравцем Циндао Хайню, який виступає у другому за силою дивізіоні Китаю. У аеропорту Туре зустрічали журналісти та вболівальники, які вручили зірковому новачку шарф з традиційною символікою команди.

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Нагадаємо, у 2003-2005 роках Яя Туре захищав кольори донецького Металурга.

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Теги
Трансфери Світ Яя Туре Яя Туре Циндао Хайню
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