Яя Туре перейде в клуб другого дивізіону Китаю

Івуарійський півзахисник невдовзі офіційно стане гравцем китайського Циндао Хайню.

Колишня зірка Манчестер Сіті і Барселони вже прилетів в аеропорт для підписання угоди, інформує Sina.

Алекс Тейшейра змінить громадянство, щоб виступати за збірну Китаю

36-річний хавбек стане гравцем Циндао Хайню, який виступає у другому за силою дивізіоні Китаю. У аеропорту Туре зустрічали журналісти та вболівальники, які вручили зірковому новачку шарф з традиційною символікою команди.

Обамеянг отримав дві космічні пропозиції з Китаю

Нагадаємо, у 2003-2005 роках Яя Туре захищав кольори донецького Металурга.