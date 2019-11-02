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Яя Туре отримав безглузде вилучення в Китаї вже на десятій секунді матчу

17:01 623 Читать на русском
Яя Туре отримав безглузде вилучення в Китаї вже на десятій секунді матчу
Яя Туре / фото із соцмереж

Півзахисник Циндао Хайню Яя Туре відзначився ганебним вчинком на початку матчу китайської Першої ліги з Наньтун Жіуін.

36-річний івуарійський футболіст завдав удару ззаду по ногах супернику на 10-й секунді зустрічі. Арбітр прийняв рішення покарати Туре прямою червоною карткою після перегляду відеоповтору.

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Матч Циндао Хайню – Наньтун Жіуін завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. Переможний гол був забитий на 90-й хвилині.

Яя грає за Циндао Хайню з літа 2019 року. Раніше хавбек захищав кольори грецького Олімпіакоса, Манчестер Сіті, каталонської Барселони, Монако, донецького Металурга та ін.

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