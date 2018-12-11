Яя Туре може покинути Олімпіакос після 3 місяців у клубі

Екс-хавбек Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре не виправдав очікувань тренера Олімпіакоса і може покинути клуб.

Головний тренер Олімпіакоса Педро Мартінш незадоволений півзахисником Яя Туре і клуб може попрощатись з івуарійцем, повідомляє радіо Sport 24.

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Туре прийшов у грецький клуб цього сезону в статусі вільного агента після завершення контракту з Манчестер Сіті, де він тричі став чемпіоном Англії.

Пірейці після 13 турів займають 3 сходинку в турнірній таблиці грецької Суперліги та мають 27 очок, відстаючи від лідера ПАОКа на 8 пунктів.

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