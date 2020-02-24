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"Яя Туре майже зруйнував моє життя": Матузалем назвав грубий фол екс-гравця Барселони причиною своїх невдач

24 лютого 23:18 494 Читать на русском
"Яя Туре майже зруйнував моє життя": Матузалем назвав грубий фол екс-гравця Барселони причиною своїх невдач
Франселіно Матузалем (на ношах) / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Шахтаря Франселіно Матузалем пригадав матч проти Барселони у складі Сарагоси, в якому зазнав травми після фолу Яя Туре.

"Ця травма виявилася такою, яку я не зміг подолати. Вона завдала мені непоправної психологічної шкоди. Я хотів досягти успіху в Іспанії і ви не уявляєте, наскільки сильним було моє прагнення.

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У Яя Туре не було необхідності грати проти мене так жорстко. Я знаю, що у нього не було такого завдання, але він сфолив дуже жорстко. Я провів близько шести місяців без гри в футбол. Цей час був найгіршим моментом в моєму житті. У мене немов відрізали крила.

Я більше ніколи не грав так добре, як раніше. Яя Туре майже зруйнував моє життя. Річ у тому, що якби не та травма, у моїй кар'єрі все було б по-іншому", – сказав Матузалем в інтерв'ю El Periodico de Aragon.

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Барселона Барселона Франселіно Матузалем Франселіно Матузалем Яя Туре Яя Туре Сарагоса Сарагоса Іспанія Відеоновини
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