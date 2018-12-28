Яворський: У Маріуполя величезна мотивація відібрати очки у Шахтаря

Захисник Маріуполя Сергій Яворський розповів про мотивацію "чайок" на матчі з Шахтарем.

"Перед переважною більшістю матчів Шахтаря можна сказати, що три очки у нього в кишені. А що стосується Маріуполя, то у нас багато орендованих гравців Шахтаря, які не беруть участі в поєдинках з "гірниками". Думаю, це головна проблема. Запевняю вас, що у Маріуполя величезне бажання відібрати очки у "помаранчево-чорних", – цитує Яворського Команда 1.

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Маріуполь завершив першу частину сезону на 7 місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 24 очки, а також виступав у кваліфікації Ліги Європи, пройшовши Юргорден та поступившись Бордо.

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