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Яворський: Результат не зовсім справедливий, але клас Бордо вищий

11:48 228 Читать на русском
Яворський: Результат не зовсім справедливий, але клас Бордо вищий
Сергій Яворський / ФК Маріуполь

Захисник Маріуполя Сергій Яворський прокоментував матч проти Бордо у Лізі Європи.

"Ми створили купу гольових моментів. У нас не було стільки шансів у жодній з літніх ігор. Не забили багато, а також допустили дуже прикрі помилки. Такий суперник, як Бордо, такого не пробачає.

Думаю, результат не зовсім справедливий. Але будемо говорити відверто: клас суперника вище. Ще не все втрачено, у Франції будемо битися до останньої секунди.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У нас є тиждень. Нарешті ми відпочинемо будинку, побачимо сім'ї. Будемо готуватися з позитивними емоціями. Не такий страшний чорт, як його малюють. Думаю, у нас ще є шанси. Хоч і мізерні, але вони є", – сказав Сергій Яворський в ефірі каналу "Футбол 1".

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
1 : 3
Бордо
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Теги
Ліга Європи Маріуполь - Бордо Бордо Бордо Сергій Яворський Сергій Яворський Маріуполь Маріуполь
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