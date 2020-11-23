Перемога над ковалівським Колосом стала для оборонця полтавської Ворскли Сергія Яворського особливою не лише через дебютний м'яч у новій команді.

Центрбек "зелено-білих" провів 200-й матч у рамках Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт клубу.

УПЛ обрала найкращого тренера 10-го туру

Яворський дебютував в УПЛ влітку 2009 року, коли вийшов у складі київської Оболоні проти Металіста. Усього за "пивоварів" він зіграв 25 поєдинків у вищому дивізіоні. Потім Яворський провів 10 сезонів у Маріуполі та 166 разів виходив у складі приазовців у Прем'єр-лізі. Натомість за Ворсклу досвідчений оборонець вже встиг зіграти 9 матчів.

До слова, Ворскла розгромила Колос у битві за третє місце УПЛ завдяки голам Скляра, Щербака та Яворського.

"Не вірю, що гравці Барселони вечорами сидять вдома": Ігор Суркіс – про бюджет Динамо, штрафні санкції та власну мрію