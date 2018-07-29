toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛЬВІВ - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ

Яворський: Не вважаю Десну новачком УПЛ

10:59 3 Читать на русском
Яворський: Не вважаю Десну новачком УПЛ
Сергій Яворський / ФК Маріуполь

Захисник Маріуполя Сергій Яворський поділився очікуваннями від матчу 2 туру УПЛ проти Десни.

"Вважаю, що гра з Юргорденом була рівною. Шведи теж награли на гол, тому рахунок закономірний.

Юргорден – Маріуполь: Бабич прокоментував дебют приазовців у Лізі Європи

Ми не хотіли підвести Маріуполь і уболівальників всієї України. Не хочеться відразу вилітати. Не для того команда так старалася в минулому чемпіонаті.

Ми не часто граємо в усіх турнірах, щоб нам не вистачало мотивації. Я не вважаю Десну новачком Прем'єр-ліги, адже в її складі багато досвідчених футболістів, нам буде дуже непросто здобути максимальний результат. Чернігівці добре виглядали в матчі з Шахтарем. Ми розбирали гру найближчого суперника, тому будемо намагатися піднести йому сюрприз", – цитує Яворського Команда 1.

"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити

Україна2 тур

Маріуполь - Десна: Неділя 29 липня 2018

Маріуполь
до матчу
8
год
:
38
хв
Десна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Сергій Яворський Сергій Яворський Маріуполь Маріуполь Десна Десна Маріуполь - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
8
хв
Авангард
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук