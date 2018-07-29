Яворський: Не вважаю Десну новачком УПЛ

Захисник Маріуполя Сергій Яворський поділився очікуваннями від матчу 2 туру УПЛ проти Десни.

"Вважаю, що гра з Юргорденом була рівною. Шведи теж награли на гол, тому рахунок закономірний.

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Ми не хотіли підвести Маріуполь і уболівальників всієї України. Не хочеться відразу вилітати. Не для того команда так старалася в минулому чемпіонаті.

Ми не часто граємо в усіх турнірах, щоб нам не вистачало мотивації. Я не вважаю Десну новачком Прем'єр-ліги, адже в її складі багато досвідчених футболістів, нам буде дуже непросто здобути максимальний результат. Чернігівці добре виглядали в матчі з Шахтарем. Ми розбирали гру найближчого суперника, тому будемо намагатися піднести йому сюрприз", – цитує Яворського Команда 1.

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