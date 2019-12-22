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Яворський назвав команду, яка найшвидше прогресує в українському футболі

09:47 954 Читать на русском
Яворський назвав команду, яка найшвидше прогресує в українському футболі
Зоря / ФК Зоря

Екс-тренер Ниви, Карпат та Львова Ігор Яворський відверто оцінив рівень українського чемпіонату.

"На відміну від інших команд, Зоря грає у футбол і отримує від цього задоволення. Тренер Віктор Скрипник прийшов улітку. Не став ламати все, що до цього створював попередник Юрій Вернидуб.

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Звісно, додав кілька тактичних ходів. Зоря найшвидше прогресує в українському футболі. Якщо криза в Динамо затягнеться – це перший претендент на звання "другої сили", – сказав Яворський в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Яворський розпочав тренерську діяльність в 1994 році у Ниві. Окрім тернопільського клубу, до якого 60-річний фахівець повертався ще двічі, він встиг потренувати івано-франківське Прикарпаття, донецький та запорізький Металурги, Карпати та Львів, а також канадський клуб Атомік Селект.

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Ігор Яворський Ігор Яворський Зоря Зоря Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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