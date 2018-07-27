Яворський: Дуже шкода, що не будемо грати в Маріуполі

Автор забитого м'яча у ворота Юргордена Сергій Яворський поділився емоціями від першого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведів (1:1).

"Якби до гри сказали, що буде рахунок 1:1, всі б погодилися. Вийшла бойова нічия. Проте після гри є розпач. Хоча на останніх хвилинах нам не забили, поціливши в штангу. Результат прийнятний.

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Дуже шкода, що не будемо грати в Маріуполі, шансів у суперника було б набагато менше. Попросимо Одесу, щоб нас підтримали, допомогли нам. Те, як сьогодні вболівали – є чому повчитися. Сподіваюсь, у нас вболівальники не гірші, ніж в Швеції.

Мандраж? Не було куди вже мандражувати. Хотілося атакувати, грати першим номером, але ми розуміли, що буде складно. Юргорден – досвідчена, силова команда. Тому гра другим номером себе цілком виправдала.

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У нас є свої позиції при стандартах. Кожен гравець розуміє, куди йому йти під час подачі. Я йшов у свою точку, подача була ідеальна. Тому так, комбінація награна, Слава Чурко молодець, добре подав. Якщо я не заб'ю в матчі-відповіді, не буду засмучуватись, головне, щоб пройшли далі. Нехай в Одесі заб'є і Фомін, і Чурко", – цитує Яворського офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, Маріуполь зіграв внічию 1:1 із Юргорденом. М'ячі забили Сергій Яворський і Аліу Баджі.

До слова, матч-відповідь зіграють 2 серпня в Одесі на стадіоні Чорноморець.