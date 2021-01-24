Реал відкрив рахунок вже на 15 хвилині, коли Каземіро замкнув подачу Крооса з кутового. Під завісу тайму мадридці відзначились двічі. Спочатку Бензема другим дотиком точно пробив у дев'ятку, а згодом Азар реалізував вихід віч-на-віч після передачі Крооса.

Реал реабілітувався за провал з Луніним, розгромивши Алавес – топовий капітан Бензема, гол Азара, магія Крооса й Модріча

Хоселу один м'яч відіграв після перерви з передачі екс-гравця Карпат Лукаса Переса. Проте, останнє слово було за Реалом – Бензема прорвався лівим флангом, змістився у центр та точно пробив у дальній кут (відзначимо класну передачу Азара зі своєї половини поля).

Таким чином, Реал набрав 40 очок та залишився другим, відстаючи на 4 пункти від Атлетіко. Алавес з 18 пунктами залишився поблизу зони вильоту.