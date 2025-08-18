Кривбас у завершальному матчі 3-го туру УПЛ 2025/26 переміг Зорю (3:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч видався багатим на забиті м'ячі. Кривбас відкрив рахунок уже на 9-й хвилині, коли Задерака після закидання Твердохліба пробив повз воротаря. Невдовзі Парако замкнув простріл і подвоїв перевагу гостей. Наприкінці першого тайму Будківський скоротив відставання.

Кривбас втримав перемогу над Зорею у перестрілці з п'ятьма голами – сейви Кемкіна врятували криворіжців

Після перерви Задерака скористався відскоком від голкіпера й добив м’яч у сітку. Останнє слово залишилось за Будківським, який головою замкнув подачу з кутового – 3:2.

