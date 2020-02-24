Ящишин: Пропонуємо багатим людям допомогти Карпатам, взяти клуб за одну гривню або безкоштовно

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів, що займається пошуком нового власника для клубу.

"Якби дали землю, фінансування б продовжилося. Про це знав Садовий, депутати про це прекрасно знали. Всі це знали. Чітко і ясно стояло питання: є земля – ​​є фінансування, немає землі – немає фінансування. Земля повинна була стати ключовим фактором розвитку клубу. Ми б могли привернути різного роду інвестиції.

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Компанія, яка володіє 50% клубу, відповідними документами доручила мені право вести переговори, продавати, віддавати 50% клубу за 1 грн або навіть безкоштовно, бо в рішенні міськради зазначено, що безкоштовно повинні бути передані корпоративні права.

Ми зв'язалися з багатьма відомими багатими людьми, потенційними інвесторами. Пропонуємо їм допомогти Карпатам або взяти клуб за 1 грн, або безкоштовно і дати йому друге життя", – сказав Ящишин в ефірі програми "Великий футбол".

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