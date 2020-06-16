Ящишин однозначно відповів щодо готовності Карпат відновити сезон після коронавірусної катастрофи в команді

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин повідомив останні новини щодо стану команди, яка була змушена пропустити три попередні тури УПЛ.

"Починаємо тренувальний процес. Будуть залучені всі здорові футболісти, а також протестовані гравці дубля та юніорської команди.

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Команда буде грати в будь-якому разі. Не важливо, чи підуть клуби та Прем'єр-ліга на поступки. Звичайно, нам потрібна буде допомога в питанні відтермінування матчів. Всі прекрасно розуміють, в якому стані зараз перебувають футболісти, як їм важко займатися після карантину. Однак ми будемо грати тоді, коли скаже Прем'єр-ліга", – запевнив Ящишин в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, матч Карпати – Олімпік запланований на 20 червня. Господарі розраховували на зміну дати та місця проведення поєдинку, однак донеччани нібито відмовилися.

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