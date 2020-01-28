Ящишин намагався покинути Карпати – Димінський не прийняв відставку

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин прокоментував рішення Львівської міської ради не підтримати передачу "зелено-білим" землі стадіону Україна.

"Ми всі пам’ятаємо, що у нас була конфронтація із Садовим. Але після того, як ми зустрілися і поговорили відверто, без камер, без купюр, ми пояснили Андрію Івановичу реальні ризики того, що станеться, якщо клуб не отримає землю. Після тривалої дискусії Андрій Іванович сказав, що розуміє нас і підтримує.

Львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна

Після цього ми йшли на сесію зі стриманим оптимізмом. Але коли депутати не проголосували, нам забракло, здається, 17 голосів, то ми відчували спустошення і просто руки опустилися.

Зважаючи на те, що я не виконав завдання президента, ясна річ, що я написав заяву на звільнення, поставив до відома президента. Але він її не прийняв і сказав, щоб я продовжував роботу. Але все ще не втрачено, Садовий наголосив, що наше питання буде поставлене на розгляд повторно. Ми наразі працюємо над юридичними нюансами", – сказав Ящишин в ефірі Футбол News.

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Нагадаємо, Львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна. "Леви" мають серйозні фінансові проблеми, через що відпустили вже 8 гравців впродовж зимового трансферного вікна.

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